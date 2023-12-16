شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مونوريل "مسجد مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لمحطة رقم 21 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والذى يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقع محطة 21 بمونوريل شرق النيل بالقرب من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية وتخدم المترددين على العاصمة الإدارية والمنطقة المحيطة بمسجد مصر.

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل، من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وانطلق التشغيل التجريبى بدون جمهور للمشروع منذ شهر تقريبا، من محطة مدينة العدالة حتى محطة المشير، ويتم التحكم وتشغيل القطار من خلال مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالى 85 فدان (356،248 م2)، ويشمل المركز 13 مبني.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) ، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيخدم مونوريل غرب النيل التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.