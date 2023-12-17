شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة للهيئة الوطنية للانتخابات أدت لارتفاع نسب المشاركة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، إن الانتخابات خرجت في أبهي صورها لاتخاذ الهيئة عدة قرارات تسببت في الارتفاع الرائع لنسب المشاركة، وفعلت الهيئة اختصاصاتها التي كفلها لها الدستور في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، فيما يتعلق بتحفيز وتشجع الناخبين على النزول والمشاركة خلال أيام التصويت الثلاثة، والاحتشاد أمام اللجان من الصبح الباكر وحتى منتصف الليل أحيانا بشكل غير متوقع.