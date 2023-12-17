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قرارات مهمة للهيئة الوطنية للانتخابات أدت لارتفاع نسب المشاركة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، إن الانتخابات خرجت في أبهي صورها لاتخاذ الهيئة عدة قرارات تسببت في الارتفاع الرائع لنسب المشاركة، وفعلت الهيئة اختصاصاتها التي كفلها لها الدستور في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، فيما يتعلق بتحفيز وتشجع الناخبين على النزول والمشاركة خلال أيام التصويت الثلاثة، والاحتشاد أمام  اللجان من الصبح الباكر وحتى منتصف الليل أحيانا بشكل غير متوقع.

 

 

- الهيئة الوطنية أبرمت بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

- الاهتمام بفئة ذوى الهمم من كل الحالات ومساعدة كبار السن للتصويت.

- توفير القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية، بحيث كان قاض علي كل صندوق وما أعطي ضمانة للمواطنين لحياد القضاة.

- الدفع بالرائدات الريفيات يتصلن مباشرة بالأسرة المصرية من أجل توعية الناخبين وافلناخبات بأهمية ااقتراع.

- الاستجابة لعدد كبير من المواطنين في تغيير الموطن الانتخابي.

- تعدد الطرق المستخدمة لاستلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية.

- التواصل مع صانعي المحتوي "البلوجرز" للوصول إلي الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين.

- مشهد المصريين في الخارج أثناء التصويت في الانتخابات كان حافزًا لمن هم في الداخل.

- التوسع في عدد اللجان الفرعية خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين.

- تمكين الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بعد انتهاء موعد التصويت من الادلاء بأصواتهم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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