شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى رام الله.. وقوات الاحتلال تقتحم "طولكـرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني، وأصيب شابين آخرين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "دير عمار" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الطفل عطالله زياد بدحة (16 عامًا) استشهد بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم واندلاع مواجهات مع سكانه وإصابة اثنين أحدهما بإصابة حرجة للغاية.

وباستشهاد الطفل بدحة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 291 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من ضمنهم ثلاثة اليوم.

وبالتزامن مع اقتحام الاحتلال للمخيم الواقع غرب رام الله، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع مُنخفض، وهو ما يرجح عملًا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا الليلة في "طولكرم".