بحجم مدينة لندن.. أستاذ جيولوجيا يكشف خطورة تحرك أكبر جبل جليدي فى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور زكريا هميمي، استاذ الجيولوجيا التركيبية بجامعة بنها، حقيقة ما تردد حول تحرك أكبر جبل جليدي فى العالم.

وقال "هميمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الأقمار الصناعية بدأت ترصد انفصال الجبل الجليدي الأكبر في العالم، وهو بحجم مدينة كبيرة مثل لندن ووزنه حوالى تريليون طن، موضحًا أن كتلة الجبل بدأت في التحرك بفعل الرياح والتيارات المحيطية.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا التركيبية، أن الأرض خلال تاريخها الطويل تعرضت لفترات جليدية، منوهًا أن طبقة الجليد الموجودة عند القطبين الشمالي أو الجنوبي تماثل بقايا فترة من الفترات التي كان المناخ وقتها أكثر برودة من وقتنا الحالي.

وتابع: "الجليد عند القطبين لم يتغير من ألاف السنين والسبب فى تكوينه دوران الأرض حول محورها وإنحناء جزء كبير من سطح الأرض والأشعاع الشمسي الذي لا يصل لهذا الجزء من العالم".

وأشار إلى أن طبقة الجليد الموجودة في القطب الجنوبي كلها مغطاه بالجليد التي تُعد أكبر مساحة مغطاه بالجليد عند منطقة إيسلندا، مؤكدًا أن هذا الجليد الموجود عند القارة القطبية الجنوبية بدأ يتشكل منذ 45 مليون عامًا ووصل إلى أقصى سمك منذ حوالى ٤٣ مليون عامًا، مضيفا وأضاف أن ما حدث ليس له له خطورة وإنما هو إنعكاس لبعض التغيرات المناخية.

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