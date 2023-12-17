شعبة الخضروات: أسعار البصل ستنخفض تدريجيًا الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أنهم طالبوا من شهر 3 الماضي بالنظر في عملية تصدير المنتجات الزراعية وأولوية المواطن المصري، كما أنهم تحدثوا بأن محصول البصل به تدني في المساحات المزروعة لخسارة المزارعين في السنوات الماضية نتيجة تدني الأسعار اضطر الفلاح لزراعة أنواع أخرى من المحاصيل ذات القيمة المرتفعة في الأسعار وهو سبب تقليل المساحات المزروعة للبصل.

وأوضح "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن عن المعتاد نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية للاستيراد البصل من مصر.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار وقف التصدير جاء متأخرًا بعد محادثات عديدة لأشهر، منوهًا بأن قرار مد حظر تصدير البصل سيساهم في تراجع الأسعار في الأسواق.

وأضاف أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا، مؤكدًا أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار.

ولفت نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن هناك انخفاض كبير في سعر البصل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.. لكن مش هيوصل الكيلو لـ5 جنيه"، موضحًا أن 16 جنيه سعر البصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة.

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