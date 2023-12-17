نشرة التوك شو.. استمرار أزمة السكر والبصل وتداعيات تهديد الحوثي للملاحة على قناة السويس



محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- أحمد موسى: سعر السكر خارج بطاقات التموين وصل إلى 50 جنيهًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة التموين ستضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن سعر كيلو السكر على بطاقات التموين 12.60 جنيه، وسعره ضمن المبادرات الحكومية بـ27 جنيه.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن أسعار السكر خارج بطاقات التموين والمبادرات الحكومية تصل إلى 50 جنيه، معقبًا: "المواطن عاوز السلع تكون متوفرة، عمره ما هيشكي أبدا من حاجة وهي موجودة، المواطن المصري ذكي جدا، انا دوري مش جاي أدافع عن وزارة التموين، بل بوصل صوت المواطن، إحنا عاوزين حل لأزمة السكر".

واستعرض تقرير أذاعه الإعلامي أحمد موسى؛ آراء المواطنين حول أزمة السكر وأسعاره المتفاوتة في الأسواق، حيث عبر المواطنين عن استيائهم الشديد من تفاوت الأسعار من تجار لآخر، حيث يصل سعر كيلو السعر لـ60 جنيه خارج بطاقات التموين والمبادرات. اضغط للمزيد

- عبد الرحيم علي: طوفان الأقصى مخطط إيراني لشغل إسرائيل عن مشروعها النووي

أكد عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن هناك تقارير غربية تفيد بأن إيران تخطط بتوجيه ضربة لإسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة لتشغلها عن المشروع النووي الإيراني، موضحًا أن ما يحدث اليوم، أمريكا ألقت بالكرة في مرمى إسرائيل ووضعت شرط أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة ممنوع.

وأضاف عبد الرحيم علي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن إيران حضرت من خلال حلفائها لضربة كبرى "طوفان الأقصى" لتشغل إسرائيل عن الاهتمام بالمشروع النووي الإيراني لمدة سنة.

وأوضح عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه كان هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل ضربة كبرى وإلحاق الضرر بإسرائيل

وأوضح عبد الرحيم علي، أن هناك انقسام في أوروبا على موضوع إسرائيل وموقفهم من حماس، مؤكدًا أن الأردن ومصر موقفهم واحد وهو حماية الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. اضغط للمزيد

- خبير نقل بحري: قناة السويس لن تتأثر بتعليق الشركات مرور سفنها بالبحر الأحمر

أكد الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤدي بنا ولن يتسبب في أي أضرار على الدولة المصرية، موضحًا أن كمية البضائع التي تتنقل من شرق أسيا عبر قناة السويس ستتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.

وأوضح "السكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لن يكون هناك تأثير على مصر إلا من ناحية تأخير تحصيل الإيرادات بعد حل مشكلة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر سترفع من تكلفة شركات التأمين على السفن، منوهًا بأن التأثير سيكون لحظي وتحل المشكلة خلال أسبوعين وتمر السفن من قناة السويس.

وأشار إلى أن مصر لن تتأثر بتعليق الشركات مرور سفنهم في البحر الأحمر، مؤكدًا أن أسعار تأمين السفن المرتفعة وراء قرار شركات الشحن بتعليق المرور في البحر الأحمر، منوهًا بأن المشكلة ستكون بقطع سلاسل الإمداد لمدة أسبوعين ويكون الاتفاق على قوافل من السفن لكي تمر من البحر الأحمر، مشددًا على أن الجميع متأثرة من الاعمال الأخيرة في البحر الأحمر. اضغط للمزيد

- "مش هيوصل لـ5 جنيه".. شعبة الخضروات: أسعار البصل ستنخفض تدريجيًا الفترة المقبلة

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أنهم طالبوا من شهر 3 الماضي بالنظر في عملية تصدير المنتجات الزراعية وأولوية المواطن المصري، كما أنهم تحدثوا بأن محصول البصل به تدني في المساحات المزروعة لخسارة المزارعين في السنوات الماضية نتيجة تدني الأسعار اضطر الفلاح لزراعة أنواع أخرى من المحاصيل ذات القيمة المرتفعة في الأسعار وهو سبب تقليل المساحات المزروعة للبصل.

وأوضح "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن عن المعتاد نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية للاستيراد البصل من مصر.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار وقف التصدير جاء متأخرًا بعد محادثات عديدة لأشهر، منوهًا بأن قرار مد حظر تصدير البصل سيساهم في تراجع الأسعار في الأسواق.

وأضاف أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا، مؤكدًا أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار. اضغط للمزيد

- بالمجان.. مستشار وزير الصحة: إطلاق أول منصة تحتفظ بأشعة المرضى في مصر قريبًا

علق الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، أنه تم تدشين وتنفيذ منصة مصرية تحتفظ بـ أشعة المرضى، موضحًا أن المنصة الإلكترونية لديها القدرة على تقبل إشاعات من أي مستشفى سواء تابعة لوزارة الصحة أو خارجها أو المستشفيات داخل مصر وخارجها.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن المنصة تستقبل الأشعة بجميع أشكالها وبالأجهزة المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنصة لديها القدرة على استيعاب الإشاعات من أي جهاز وهدفها هو المريض وأن يكون المريض لديه القدرة على استخراج أشعاته في أي وقت بالرقم القومي.

وأردف فوزى : أن من يتعامل مع هذه المنصة الطبيب وهيئات أخرى، موضحًا أن هذه المنصة توفر ميزة كتابة التقرير المرتبط بالأشعة عن بعد، وتوفر جهد ووقت كبير جدًا، منوهًا بأن التعامل مع المنصة مجانًا، وسيتم العمل بها تجريبيًا 3 أشهر. اضغط للمزيد

- بحجم مدينة لندن.. أستاذ جيولوجيا يكشف خطورة تحرك أكبر جبل جليدي فى العالم

كشف الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا التركيبية بجامعة بنها، حقيقة ما تردد حول تحرك أكبر جبل جليدي فى العالم.

وقال هميمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الأقمار الصناعية بدأت ترصد انفصال الجبل الجليدي الأكبر في العالم، وهو بحجم مدينة كبيرة مثل لندن ووزنه حوالى تريليون طن ،موضحا أنها كتلة الجبل بدأت في التحرك بفعل الرياح والتيارات المحيطية.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا التركيبية، أن الأرض خلال تاريخها الطويل تعرضت لفترات جليدية، منوها أن طبقة الجليد الموجودة عند القطبين الشمالى أو الجنوبى تماثل بقايا فترة من الفترات التي كان المناخ وقتها أكثر برودة من وقتنا الحالي.

وأردف هميمى : أن الجليد عند القطبين لم يتغير من ألاف السنين والسبب فى تكوينه دوران الأرض حول محورها وانحاء جزء كبير من سطح الأرض والأشعاع الشمسي الذي لا يصل لهذا الجزء من العالم.

وتابع : طبقة الجليد الموجودة فى القطب الجنوبى كلها مغطاه بالجليد التى تعد أكبر مساحة مغطاه بالجليد عند منطقة إيسلندا ، مؤكدا أن هذا الجليد الموجود عند القارة القطبية الجنوبية بدأ يتشكل من 45 مليون عامًا ووصل إلى أقصى سمك منذ حوالى ٤٣ مليون عامًا. اضغط للمزيد

- السيد البدوي: يمامة وعمر وزهران لم يرتقوا لمنافسة السيسي شعبيًا في انتخابات الرئاسة

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أن هناك أعضاء في البرلمان عن حزب الوفد لم يقدموا طلبات تزكية للمرشح عن حزبهم عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع البدوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا ليس بسبب شخص الدكتور عبدالسند يمامة، وإنما لأن انتماء النائب لمن أتى به للبرلمان وليس للحزب الذي ينتمي له .

وأكد رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه مع القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية التي تضمن تمثيل كل الأحزاب السياسية، وليس القائمة المطلقة التي حرمت بعض الأحزاب الصغيرة من التواجد في البرلمان وكذلك عدم احتوائها على الأحزاب المعارضة.

واستطرد: فريد زهران سياسي قديم ومتمرس ولكن نختلف معه فكريا؛ لأنه يساري ومع ذلك استطاع أن يقدم نفسه كمرشح معارض للانتخابات الرئاسية المقبلة

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