شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الأسرى الإسرائيليين يتوجهون إلى وزارة الدفاع فى تل أبيب: اتفاق تبادل الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه آلاف الأشخاص في مسيرة من ساحة المختطفين في تل أبيب باتجاه قاعدة الكريا (مقر وزارة الدفاع)، حيث سيجتمع مجلس الحرب"، وفقا لما جاء فى صحيفة يديعوت أحرنوت.

يديعوت احرنوت

وأضافت أن المتظاهرين يطالبون "بالتحرك لإعادة المختطفين فوراً"، وهتف المتظاهرون "لن نتخلى عن المختطفين في غزة، اتفاق تبادل الآن".

وكان أهالي المحتجزين قد أعلنوا، في وقت سابق، أنهم سينقلون جميع أنشطتهم إلى المنطقة حيث تقع وزارة الدفاع لحين تقديم مجلس الوزراء خطة إسرائيلية للإفراج عن ذويهم.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أكد أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضرورة التوصل بسرعة إلى صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، مشددين على أن "العملية العسكرية لن تنقذ حياة ذويهم".

وخلال وقفة حاشدة في "ساحة المختطفين" بتل أبيب، قالت "راز بن عامي"، التي أفرجت عنها الفصائل الفلسطينية، ولا يزال زوجها في الأسر: "توسلنا إلى مجلس الوزراء وحذرنا من أن القتال قد يلحق الضرر بالرهائن، وللأسف كنا على حق".

وصرحت "بن عامي" بذلك عقب مقتل ثلاثة محتجزين أمس على يد جنود من الجيش الإسرائيلي، الذين ظنوا بالخطأ أنهم مسلحون من "حماس"، وفق صحيفة "هآرتس".

ودعت "بن عامي"، في خطاب ألقته خلال تجمع حاشد في "ساحة المختطفين"، الحكومة إلى إطلاق صفقة تبادل لإعادة المزيد من المحتجزين.