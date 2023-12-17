شكرا لقرائتكم خبر عن طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع لتوفيره لأصحاب المطاحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

على جانب آخر تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد القمح لاستمرار تأمين مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر حيث سبق وأعلنت عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشء، وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 .