أمطار متفرقة ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، خلال ٦ أيام مقبلة، بداية من اليوم الأحد إلى يوم الجمعة المقبل، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد

يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد موضحة حركة نشاط الرياح، حيث تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، حيث فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

طقس الاثنين..

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس والجمعة

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.