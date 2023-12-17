شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الرى لإدارة موسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل خطة الوزارة لادارة موسم الامطار والسيول:
1- التنسيق الدائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ في حالات الأزمات
2- تفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات
3- زيادة الإعتماد على التشغيل الذاتي بإستخدام معدات الوزارة ، ودراسة إجراءات التحفيز المادى لسائقى المعدات وخريجي برامج التدريب التحويلي
4- صيانة وإحلال محطات الرفع الخاصة بالنقاط الساخنة بالشبكة ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات
5- متابعة مستمرة لمخرات السيول والأودية الطبيعية ، ومنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة والجارى تنفيذها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز