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شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية؟".أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية.
وأيد 91% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.
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