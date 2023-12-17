%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية

وأيد 91% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012