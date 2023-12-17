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%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية؟".أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية.

 

وأيد 91% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة لوحات السيارات المعدنية، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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