مقتل طالب على يد شقيقين بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على شقيقين لاتهامهما بقتل طالب طعنا بسكين في العجوزة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة طالب بها جرح طعني نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة بينت نشوب مشادة كلامية بين القتيل وشقيقين؛ لاعتراضهما على وقوفه أمام فرش ملابس خاص بهما بالمنطقة سكنهما. اعتدى بائع ملابس -له معلومات جنائية- على الطالب بسكين فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى عرفة معاون مباحث العجوزة من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة.