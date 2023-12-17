ضبط 500 طربة حشيش بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح بقصد الإتجار، وقدرت قيمته المالية بحوالي 3.5 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.500.000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.