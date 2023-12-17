محافظة القاهرة تُنكس أعلامها حدادًا على وفاة أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الحداد وتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونعت جمهورية مصر العربية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس السبت 16 ديسمبر 2023.

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.