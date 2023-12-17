وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا والذي يتم تنفيذه بإنشاء كوبري خرساني بطول 633 مترًا وعرض 20 مترًا في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه (في اتجاه محلة موسى ينتهي إلى رامب بعد مزلقان السكة الحديد باتجاه الجامعة).

ويأتي إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى لي المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

وتتضمن تلك المرحلة إنشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين، وتم الانتهاء من تنفيذ 5 كباري هي (المديرية/ المضيق السيل/ الصيرفي/ العصلوجي).

ويساهم هذا الكوبري في ربط غرب مدينة كفر الشيخ (اتجاه محلة موسى) بشرق المدينة أعلى مزلقان سكة حديد سخا، ونقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة بالربط على الطريق الحر (طنطا كفر/ الشيخ ) وكفر الشيخ دسوق الحر.

كما تفقد وزير النقل، طريق (كفرالشيخ / دسوق الحر) المزدوج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بطول 13 كم كمرحلة أولى بعدد 3 حارات ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترًا، حيث اشتمل المشروع على 22 عملًا صناعيًا (13 كوبري علوي - 9 أنفاق)، إلى جانب أعمال الحمايات.

وتابع الوزير أيضًا الأعمال الجاري تنفيذها للربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85% إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 مترًا بعرض 9 أمتار وإنشاء كوبري سطحي أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل.

كما استعرض الوزير المخطط الخاص باستكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف 8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية أي أرض زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأكد وزير النقل، أهمية طريق (كفر الشيخ / دسوق الحر) الذي يعتبر محورًا خدميًا يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين المحافظات الثلاث، مما يقلل زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

المحور أيضًا هو جزء، من المحور العرضي (أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 250 كم والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

كما تفقد الوزير مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم بطول 68 كم والذي يعتبر أحد المحاور الـ 8 الطولية التي تربط القاهرة والدلتا بالطريق الدولي الساحلي وهي محاور (بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل - بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل - طنطا/ كفر الشيخ/ بلطيم/ الدولي الساحلي - رافد جمصة - طنطا/ كفر الشيخ/ دسوق/ مطوبس/ رشيد - محور النوبارية - طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي) لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورًا بالدلتا حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة.

وتابع وزير النقل، في رافد بلطيم، الأعمال الجاري تنفيذها بطول 22 كم باستخدم معدات إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وأعمال طبقات الرصف الأسفلتي في الاتجاهين، كما وجه بإزالة التعديات على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية.

وتفقد الوزير كذلك الطريق الدولي الساحلي في المسافة من بلطيم حتى كفر البطيخ، حيث يتم تطوير الطريق ليصبح بعدد 6 حارات لكل اتجاه منهم 3 حارات في كل اتجاه رصف خرساني مخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة وفصل حركة البضائع عن الركاب لتسهيل تحرك وانتقال المركبات وتحسين مستوى الخدمة والأمان.

وأوضح وزير النقل أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 200 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية - أبو قير - جرجوب) ويمر بـ 7 محافظات هي (دمياط - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية- مطروح)، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (دمياط/ المنصورة/ المحلة/ طنطا غرب النيل) في المسافة من شربين حتى دمياط (المرحلة الأولى) بطول 38 كم وهو أحد طرق مبادرة حياة كريمة، حيث تم استخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من بوابة الرسوم بطريق (دمياط/ شربين).

كما تفقد الوزير مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يتم إنشاء 3 كباري علوية هي: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب (كوبري أعلى تقاطع المنصورة/ دمياط الغربي - خط سكة حديد طنطا/ دمياط)، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، وكوبري المرور الجاري إنشاؤه (كوبري أعلى تقاطع المنصورة/ دمياط الغربي - شارع الجيش)، وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه لربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.