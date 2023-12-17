حماية المستهلك: نستهدف حل 3550 شكوى للسلع المعمرة خلال 3 أيام

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة "صديق المستهلك" المبادرة تستمر لمدة 3 أيام وحتى يصل الجهاز لصفر شكاوى والدخول إلى عام 2024 بدون أى شكاوى بخصوص السلع المعمرة وبمشاركة أكبر 22 شركة فى مجال السلع المعمرة.

ووجه رئيس الجهاز بحل 3550شكوى خلال فترة أطثطلاق المبادرة على أن يتم حل الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة على مدار الثلاث ايام القادمة.

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلى ومُنسقى شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائعًا أو مشتريًا وفقًا لقانون حماية المستهلك، بجانب أيضًا الاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.