شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف تفاصيل تحصين 83 ألفا و834 رأس ماشية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بمركز منشأة القناطر، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2311 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم تحصين 83 ألفا و834 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع فى محافظة الجيزة.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.