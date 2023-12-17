شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الاسعار استقرارا : -الطماطم بـ 10.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيها. ‏-البصل الأبيض بـ 20جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13.5جنيه. بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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