شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، بعد قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.
وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقي المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".
وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية إلى شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية أكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز