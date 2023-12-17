شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، بعد قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقي المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".