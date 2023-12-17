شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تطوير 6 مستشفيات كبرى بتكلفة 1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة تطوير المستشفيات فى 27 محافظة بالجمهورية، مؤكدة أنها نجحت فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية وتمثل أبرز المستشفيات التى تم إنشاؤها فى :-

١- مستشفى 15 مايو المركزى الجديد بالقاهرة وذلك بتكلفة 281 مليون جنيه

٢- مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية بتكلفة 352.3 مليون جنيه

٣- مستشفى الصدر بالسويس بتكلفة 180.4 مليون جنيه

٤- مستشفى أبو تيج النموذجى بأسيوط بسعة 142 سرير وبتكلفة 325 مليون جنيه

٥- مستشفى بئر العبد المركزى الجديد بشمال سيناء بطاقة 90 سريرا وبتكلفة 189.6 مليون جنيه

٦- مستشفى نخل المركزى الجديد بشمال سيناء بتكلفة 181.1 مليون جنيه