شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية لحقوق الإنسان: استمرار عدوان إسرائيل ليس فى مصلحة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أمريكا تعاني انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه نتنياهو"، لافتا إلى جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

وأشار إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 18 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.