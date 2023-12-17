احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9314 مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 59647 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9314 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و417 مخالفة السير بدون تراخيص، و1661 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و2 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.