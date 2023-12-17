ضبط سائق لسرقة مليون و500 ألف جنيه من داخل سيارة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة، وإعادة المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية، من مدير مالي بشركة استيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم أنه أثناء قيامه بإيقاف سيارته الملاكي بجراج الشركة محل عمله، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة "مليون و500 ألف جنيه"، وعقب انتهاء عمله وعودته للسيارة اكتشف سرقة المبلغ المالي.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد، وضبط مرتكب الواقعة سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت ارتكاب الواقعة.

وأرشد عن مبلغ مليون و430 ألف جنيه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.