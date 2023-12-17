11 كيلو حشيش.. الأمن العام يُداهم البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 610 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 2 قضية "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3.500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتين بحوزة متهمان "لـهما معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.