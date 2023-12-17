"ولع فيها بالبنزين".. المخدرات مهدت جريمة الأبن بحق والدته القعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

على غير العادة، عنفت أم قعيدة ابنها في منطقة حدائق القبة بعد أن طلب منها مبلغًا لشراء المخدرات لتعاطيها، رفضت السيدة طلب ابنها فرد عليها بطريقة بشعة ومروعة.

أحضر الشاب كمية من البنزين وسكبها على أمه وأشعل فيها النيران؛ انتقامًا لرفضها أن تعطيه أموالا لشراء المخدرات التي يتعاطها.

عمل الجاني محاسبًا قد منحه علمًا ينتفع منه في سوق العمل لكنه لم يمنحه المواصفات الاعتيادية للابن المطيع لكلام والدته والساعي لتنفيذ كل ما تطلبه.

ما جرى علمت به الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط القاتل وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعثر رجال الشرطة على جثة سيدة متفحمة، وبالتحري تبين أن الضحية قعيدة، وأن الحريق اندلع عمدا على يدي ابنها.

أفادت التحريات بأن نجلها، 37 سنة، محاسب، أقدم على إنهاء حياتها، بعد أن أحضر "بنزين"، وسكبه على جسدها وأضرم النيران بها، بسبب رفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا.

وذكرت التحريات أن المتهم دائم التعدى على والدته، كونها ترفض منحه أموالًا لشراء المواد المخدرة.