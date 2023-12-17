مش هسيبها في حالها.. النيابة تحقق في تلقي شقيقة نيرة أشرف تهديدًا بمصير شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقا في اتهام شاب بتهديد شروق أشرف شقيقة الراحلة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وضبط وإحضار المتهم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الهرم، مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة.

وقالت شروق في المحضر: إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل تلك الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "أنا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تاني وديني لأدبحها".

وقامت الأجهزة الأمنية، بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية الشاب وإرسال عدة مأموريات لإلقاء القبض عليه.