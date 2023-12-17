أزمة السكر مفتعلة.. رئيس "حماية المستهلك": سعر الكيلو 27 جنيهًا.. ونحرر محاضر للمخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة وليس لها مبرر؛ خصوصًا أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع سكر تابعة للدولة، وبالتالي فإنه لا توجد أزمة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حجبًا كثيرًا لسلعة السكر، وتم مصادرة كل المضبوطات .

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك"، بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين، وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع، والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

وأشار السجيني إلى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلوجرام، ولذلك يتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيهًا للكيلو، للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 جنيهًا، وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيهًا للكيلو، وتم التصدي للمخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن السبب ليس قلة عرض، في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويًّا، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية؛ حيث إنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر، يطلب ضرورة الإبلاغ بأقصى سرعة.