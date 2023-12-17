شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد نجل القيادى بالجهاد الإسلامى داوود شهاب فى غارة إسرائيلية (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عبد الرحمن شهاب نجل القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى غزة داوود شهاب، خلال غارة جوية نفذها طيران F16 إسرائيلى، وذلك مع استمرار القصف الإسرائيلى العنيف والعشوائى على منازل المدنيين فى شمال وجنوب ووسط غزة لليوم الـ 72 على التوالى، وذلك بحسب ما أكده مسؤول فى حركة الجهاد لـ"الخليج 365". (تحديث)

وتتصدى الفصائل الفلسطينية فى غزة لمحاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حى الشجاعية شرقى غزة، بحسب ما أكدته مصادر صحفية فلسطينية لـ"الخليج 365".

كان القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية داوود شهاب قد أشاد بموقف الشعب المصرى والقيادة المصرية التى تبذل جهدا مقدرا ومشكورا من أجل وقف الحرب التى يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأكد القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر دائمة الحضور ودورها ليس جديدا انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها القومية والإنسانية، مضيفا: مطمئنون لدور مصر ومنفتحون وعلاقتنا بمصر واضحة وهذه العلاقة لها خصوصية لدينا.

وأعرب "شهاب" عن تطلع حركة الجهاد لتوسيع الدور المصرى من خلال الدفع باتجاه وحدة الشعب الفلسطينى وتخفيف معاناته، معربا عن أمله فى أن تتخذ القاهرة مزيدا من الإجراءات لضمان استقبال أعداد أكبر من الجرحى للعلاج فى مصر والدول العربية الأخرى، وتسهيل الحركة عبر معبر رفح وزيادة المساعدات وأيضًا دخول البضائع والسلع التى يحتاجها قطاع غزة.