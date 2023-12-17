شكرا لقرائتكم خبر عن ساحة مستشفى الشفاء فى غزة تتحول إلى مقبرة جماعية تضم مئات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الأحد، صورة تبرز المقبرة الجماعية التى تم حفرها فى مستشفى الشفاء بغزة، وذلك بعد قتل الاحتلال الإسرائيلى لمئات الفلسطينيين ومنع نقل جثامينهم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كاظم أبو خلف، الخميس الماضى، أن الوكالة لا تستطيع تقديم الخدمة بالشكل الطبيعى فى قطاع غزة، فى ظل عدم وجود استجابة إنسانية حقيقية ونفاد المياه والمستلزمات الطبية والأدوية والأغذية، الأمر الذى سيزيد الأمور تعقيدًا وخطورة ومأساة، مُحذرًا من كارثة فعلية قد تدفع إلى تفشى الأوبئة.

وأكد أبو خلف - فى بيان صحفى - أنه من دون وقف إطلاق النار لا يمكن تقديم الإغاثة الإنسانية، ما يؤدى إلى صعوبة الوصول إلى سكان القطاع، مشددا على أن ما يمر به الفلسطينيون فى غزة هو الأسوأ فى تاريخ فلسطين، مُعبرًا عن مخاوف حقيقية من تدهور أوضاع النازحين بمدينة رفح التى يتواجد فيها أكثر من نصف سكان غزة.

من جانبه، قال مسؤول الإسعاف فى الهلال الأحمر الفلسطينى فى "جنين" محمود السعدى، أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى مدينة جنين ومخيمها رغم وجود استغاثات من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد السعدى - فى بيان صحفى - أن طواقم الهلال الأحمر لم تلبِّ نهائيًا أى نداء من داخل المخيم منذ عصر يوم أمس، جراء حصاره المتواصل من قوات الاحتلال، مشيرا إلى وجود عائلات بحاجة إلى الخبز والماء وحليب الأطفال، بالإضافة إلى حالات ولادة فى داخل المخيم لم تتم الاستجابة لأى منها.

وأشار إلى وجود أكثر من 300 حالة من مرضى الكلى فى جنين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى، مبينا أن وصول سيارات الإسعاف إليهم أصبح شبه مستحيل، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وشدد على الحاجة إلى ممر إنسانى من أجل أن يصل المريض إلى المستشفى دون إطلاق النار على سيارات الإسعاف ومنع وصولها، مؤكدا أن نسبة الخطر الذى تتعرض له طواقم الإسعاف تصل إلى 200%.