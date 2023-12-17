شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن ذروة الفصل وانخفاض قيم الحرارة في مصر تكون في شهري يناير وفبراير.

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: "خلال هذه الأيام نعيش استقرارا تاما في الأحوال الجوية ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات".

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بالأمس سجلنا قيمة حرارة عظمى 25 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 24 درجة مئوية، وهي قيمة تفوق المعدل الطبيعي بنحو درجة بسبب تأثرنا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإننا نشعر بارتفاع قيم الحرارة".