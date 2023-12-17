شكرا لقرائتكم خبر عن ود مدني السودان .. حظر استخدام الدراجات النارية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ود مدني السودان .. حظرت دولة السودان استخدام الدراجات النارية بمدينة ود مدني الكبرى، وذلك إثر الهجوم على المدينة الى تعد عاصمة ولاية الجزيرة في السودان، وفتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وبحسب وكالة الانباء السودانية سونا، أصدر الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف أمر الطوارئ رقم 14 لسنة 2023م بحظر استخدام الدراجات النارية داخل مدينة مدني الكبرى نهائيا ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وحتى اشعار آخر.

وحدد القرار سلطات القوات النظامية والنيابة بتطبيق وإنفاذ الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها موضوع مخالفة هذا الأمر، وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة، كما نص القرار على حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم، وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الإختصاص.

وحدد الأمر عقوبات إضافة للعقوبات المنصوص عليها فى أي قانون آخر على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق الفعل المحظور، أو التحريض، أو المعاونة على ارتكابه، ويجوز للمحكمة أن تصدر فى مواجهته عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيهاً فقط وفى حالة عدم السداد السجن لمدة شهر وفى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة.

فيما أطلقت الولايات المتحدة تحذيرات جديدة لقوات الدعم السريع والجيش السوداني على السواء.

ففي بيان أصدرته الأحد، حثت وزارة الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع على وقف تقدمها فورا في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وعدم مهاجمة ود مدني. وقالت إن تقدم الدعم السريع في ود مدني يهدد بتعطيل جهود توصيل المساعدات الإنسانية، لأن المدينة ملاذ آمن للمدنيين النازحين ومركز مهم لجهود الإغاثة.

كما حذرت من أن "استمرار تقدم الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر كبيرة بين المدنيين"، مشيرة إلى أن هذا تسبب بالفعل في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين من ولاية الجزيرة "ليس لديهم مكان آخر ليذهبوا إليه إضافة إلى إغلاق أسواق في ود مدني التي يعتمد كثيرون عليها".

ودعت الجيش إلى تجنب الاشتباك مع قوات الدعم في الولاية حتى لا تتعرض حياة المدنيين للخطر.

وقالت الوزارة إن تجدد القتال في بعض المناطق بـ السودان يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع عن طريق التفاوض.