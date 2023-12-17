شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه أول يناير.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720 اعتبارا من أول يناير 2024 .

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وأن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره لافتا الى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعة لهم.