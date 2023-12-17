شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية، الساعة الثانية ظهر غدا الإثنين، خلال مؤتمر صحفى تشهده قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.