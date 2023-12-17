شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تبدأ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم غدًا الاثنين والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية غدا

تأكيدا لما نشره الخليج 365، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

الإسكان تبدأ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه اعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720. طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث يتم طرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها، بجانب أيضا طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها، وطرح منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة. أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الأحد، تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، وتأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته. صحف الكويت تبرز نعى الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح وزارة التموين تطرح عبوة زيت طعام 700 ملى بسعر 34 جنيها بمنافذها أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع السكر تابعين للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات . رئيس حماية المستهلك: أزمة السكر مفتعلة.. وننتج 85% من استهلاكنا كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة تطوير المستشفيات فى 27 محافظة بالجمهورية، مؤكدة أنها نجحت فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية. ودع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالدموع الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح؛ الذى وافته المنية أمس السبت، حيث تقدم صفوف المصلين على جثمان الفقيد أثناء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح . أمير الكويت يودع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالدموع وزارة الصحة تكشف تطوير 6 مستشفيات كبرى بتكلفة 1.2 مليار جنيه

التأمينات: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بدلا من 1105 أول يناير

تتصدى الفصائل الفلسطينية في غزة لمحاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة، بحسب ما أكدته مصادر صحفية فلسطينية لـ"الخليج 365". كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. "الأرصاد": البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن ذروة الفصل وانخفاض قيم الحرارة في مصر تكون في شهري يناير وفبراير. "الأرصاد": البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل

اشتباكات عنيفة بالرشاشات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى حى الشجاعية

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، فى العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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