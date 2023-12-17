أخبار مصر.. الإسكان تبدأ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا فى مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية غدا
الإسكان تبدأ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين"
التأمينات: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بدلا من 1105 أول يناير
أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه اعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720.
أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الأحد، تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تعازيه في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، وتأكيد الرئيس السيسي أن الأمير الراحل كان داعما لأمتيه العربية والإسلامية حريصا على شؤونهما حكيما في قيادته.
اشتباكات عنيفة بالرشاشات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى حى الشجاعية
تتصدى الفصائل الفلسطينية في غزة لمحاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة، بحسب ما أكدته مصادر صحفية فلسطينية لـ"الخليج 365".
كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
"الأرصاد": البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم الجمعة المقبل
الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي بمونديال الأندية غداً.. صور
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، فى العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.
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