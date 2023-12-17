شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إقامة 7075 منفذا ومعرضا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرين اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين فى تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية فى جميع المحافظات، والتى تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين، بالإضافة مبادرة " سند الخير " التى أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التى تم إقامتها على أرض المحافظات بلغت 7075 معرضا ومنفذًا خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضى وحتى منتصف شهر ديسمبر الجارى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات مستمرة فى التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطى جغرافيًا جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبى احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تستمر لمدة 6 شهور.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التى قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق فى المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالى 5865 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 12684 محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدى بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس حياة المواطنين بصورة يومية، ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين.

وفى نفس السياق... استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة «سند الخير» والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس وحتى الأسبوع الـ84 منها، حيث نجحت المبادرة فى تحقيق مبيعات بإجمالى مايقرب من 406.5 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ18محافظة هى المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بنى سويف، والغربية وشمال سيناء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها فى أسبوعها الـ84 من تحقيق مبيعات بحوالى 3.8 ملايين جنيه لافتا إلى أن سيارات المبادرة تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد 100 سيارة بواقع 30 سيارة فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أن المبادرة تساهم أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأضاف اللواء هشام أمنة أن مبادرة "سند الخير" تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما فى ظل الظروف التى يشهدها العالم حاليًا من موجة فى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالى خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقى السلع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجًا، لدعم أهالى تلك المناطق بما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول، مضيفًا أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال المناسبات المختلفة حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة نسبة مبيعات كبيرة فى هذه المناسبات ملايين جنيه مثمنًا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين فى جميع المناسبات والوصول اليهم فى جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.