شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 24 مستشفى و369 وحدة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، متابعة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى ما تم صرفه حتى الآن يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أنه يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزى و369 وحدة إسعاف، كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالى 1477 قرية، ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة، والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.

وتسعى مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه فى القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية.