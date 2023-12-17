شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة ‫الرى تنظم 4 ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية المائية بالوزارة برنامجا توعويا فى نطاق محافظة الإسماعليه بمركز التل الكبير للمراحل التعليمية المختلفة بأربع معاهد أزهرية "البعلوة الكبرى - عمر شاهين - معهد فتيات التل الكبير - معهد فتيات القرية".

وتضمنت الندوات التوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها وانتهاج السلوكيات الإيجابية للحفاظ على المياه من الهدر والتلوث، والتوعية بآثار التغيرات المناخية وخاصة على قطاع المياه ومجهودات الدوله فى التعامل معها.

وتم خلال الندوتين استعراض الموقف المائى بمصر وحجم التحديات التى تواجه الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبنى السلوكيات الإيجابية بما يساهم فى الحفاظ على المياه.

كما تم التعريف بمصادر المياه فى مصر والتحديات التى تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبنى السلوكيات الايجابية التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث .

أوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الرى الحديث.

‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.