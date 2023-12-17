شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 35 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء ومواجهة مخالفات البناء.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 35 حالة بناء مخالف وتعديات بحي الهرم ومراكز منشأة القناطر والعياط والبدرشين.

وتابع محافظ الجيزة جهود مواجهة مخالفات البناء بحي الهرم، والتي تمكنت من إزالة 15 حالة بناء مخالف بشوارع (مكة من نصر المنوفى، الكرتون من الترابيع بمنشأة البكارى، الريحانى، شارع مسجد الرحمة من الريحانى، فتحى شرابى من المجزر الآلى، أرض الأتوسبير، تقسيم أبو كوع من المنشية، أبناء سوهاج من ترعة غطاطى).

وشملت الحالات التي تم إزالتها صب لأعمدة وقواعد خرسانية وشدات وتعلية أدوار بالمخالفة، وقد تم على الفور إزالة الأدوار المخالفة والشدات الخشبية القائمة ومصادرة التشوينات التى تم ضبطها وتوقيع محاضر بالمخالفات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 13 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أسوار ومباني ومنشآت عشوائية وجبانات وغرف بالطوب بقرى أبو غالب والمنصورية ووردان وكفر حجازي والحاجر بإجمالي مساحة حوالي 1500م2.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بقرى الشوبك الغربي وكفر زهران بإجمالي مساحة 450م2.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 3 حالات بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية البليدة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.