أخبار مصر

النيابة الإدارية: 11 يناير موعد سحب وتقديم الملفات لخريجى حقوق سوهاج 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: 11 يناير موعد سحب وتقديم الملفات لخريجى حقوق سوهاج 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم تعديل ميعاد سحب وتقديم الملفات لخريجى كلية الحقوق "بجامعة سوهاج" من دفعة 2023، ليصبح يوم الخميس 11 يناير 2024 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا الأحد 7 يناير 2024 نظًرا لكونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

واكدت الهيئة، على أن باقى المواعيد المحددة لكافة الجامعات ستظل كما هى دون أى تغيير، وفقًا للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

 

جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements