النيابة الإدارية: 11 يناير موعد سحب وتقديم الملفات لخريجى حقوق سوهاج 2023

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم تعديل ميعاد سحب وتقديم الملفات لخريجى كلية الحقوق "بجامعة سوهاج" من دفعة 2023، ليصبح يوم الخميس 11 يناير 2024 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا الأحد 7 يناير 2024 نظًرا لكونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واكدت الهيئة، على أن باقى المواعيد المحددة لكافة الجامعات ستظل كما هى دون أى تغيير، وفقًا للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.