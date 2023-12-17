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شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: 11 يناير موعد سحب وتقديم الملفات لخريجى حقوق سوهاج 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم تعديل ميعاد سحب وتقديم الملفات لخريجى كلية الحقوق "بجامعة سوهاج" من دفعة 2023، ليصبح يوم الخميس 11 يناير 2024 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا الأحد 7 يناير 2024 نظًرا لكونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
واكدت الهيئة، على أن باقى المواعيد المحددة لكافة الجامعات ستظل كما هى دون أى تغيير، وفقًا للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات
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