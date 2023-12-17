التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه فى يناير (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه اعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720.



التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه من أول يناير 2024

وفى سياق متصل، أشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه مؤكدا أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدى المزايا العينية التى قد تُصرف للعامل من جهة عمله، فى حين أن أجر الإشتراك التأمينى يقتصر على عناصر الأجر النقدى دون غيرها، ومن ثّم فإن الإختلاف فى هذا الشأن له ما يبرره .

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التى تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور على وسيط إلكترونى " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميمورى " تحتوى على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.