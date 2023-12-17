- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس ونتابع التوترات بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الفريق ربيع، فى بيان له، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس حيث عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كلا من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.
حركة الملاحة بقناة السويس
انتظام حركة الملاحة بقناة السويس
قناة السويس
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز