"الرى": 97.60% نسبة تنفيذ الشكاوى من 2021 حتى 2023

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتى تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 بلغت (97.60 %)، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة (1633) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر 2023.

و وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زياده منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعى المغطى رقم 18 من مصرف الجديدة، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى.

وفى محافظة المنيا.. وجهت أجهزة مصلحة الرى للأجهزة المختصة بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعى فرع 3 نفرتيتى بتل العمارنه من وجود تعدى على الفرع 3، حيث قامت الإدارة العامة لرى شرق المنيا بإتخاذ اللازم لإزاله التعدى وفتح الفرع ورد الشئ لأصله.

وفى محافظة الغربية.. وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من إنسداد الصرف المغطى بمجمع رقم 22 أيمن مصرف سبرباى، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بمعاينة موقع الشكوى وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتيًا بمعدات الهيئة وحسم الشكوى فى حينه.

وفى محافظة البحيرة.. وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر اهالى الظاهرية من إنسداد مجمع رقم 26 مصرف امتداد شبراخيت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالمعاينة وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوى فى حينه.

وفى محافظة بنى سويف.. وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة، حيث تمت معاينة موقع الشكوى بمعرفه الإدارة العامة لصرف بنى سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوى.