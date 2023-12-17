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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة لتوعية الصيادين بأضرار المخدرات للعام الثالث والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلفة من الوقوع في براثن الإدمان، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطي مع توفير كل الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل الصيادين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الصيادين ولافتات تحمل صورة "محمد صلاح " ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023".
جانب من الفعاليات
صندوق مكافحة الادمان والصيادين
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