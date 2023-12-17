السيسي يتوجه إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

كان الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

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