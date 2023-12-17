هل جهاز استنشاق البخار لعلاج الربو يسبب الإدمان للطفل؟.. الصحة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن حقيقة تسبب جهاز الاستنشاق لعلاج الربو في مشكلة الإدمان للأطفال، خاصة مع مخاوف بعض أولياء الأمور من كثرة استخدام جهاز البخار من أنه قد يكون سببا للإدمان أو التعود عليه.

وقال "أمين" في فيديو توعوي لوزارة الصحة، إن أدوية علاج مرض الربو الشعبي آمنة طالما يتم استخدامها بشكل سليم من أجل للسيطرة على المرض، موضحًا أن جهاز البخار أحد العلاجات المستخدمة لمرضى الربو الشعبي.

ولفت إلى أن الجهاز يحتوي على أدوية موسعات الشعب الهوائية أو مضادات الالتهاب والكورتيزون، ويساعد في تخفيف حدة أزمة الربو الشعبي.

وحذر "أمين" من سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي خاصة الكورتيزون لمنع الحاجة للذهاب للمستشفى، موضحًا أن عدم الالتزام بجرعات العلاج الموصوفة من الطبيب يمكن أن يسبب أعراض جانبية للمريض، كما أن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرًا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات، وقبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

وأشار رئيس إدارة الأمراض الصدرية إلى أن علاج مرض الربو الشعبي يتضمن بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية والتي يمكن أن تكون ممتدة المفعول وقصيرة المفعول ويجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي.