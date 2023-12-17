"لو اتجوزت غيري هدبحها".. أمن الجيزة يلقي القبض على شاب هدد شقيقة نيرة أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بنتك شروق لو اتجوزت حد تاني هدبحها" لم تتردد "شروق" شقيقة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف في إبلاغ الشرطة عن تهديد صريح من شاب زعم حبه لها لتلقى استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة بتحديد وضبط المشكو في حقه.

شقيقة نيرة أشرف أرفقت بالمحضر صورًا لمحادثات بين الشاب ووالدها ليطلب الزواج منها لكن مع تجاهل رسائله هدده بقتل انته على غرار أختها -نيرة أشرف- وكتب للأب: "لو بنتك اتجوزت حد تاني هدبحها".

بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، توصل رجال المباحث إلى هوية المشكو في حقه وتمكنت مأمورية من ضبطه بدائرة قم شرطة الهرم واقتياده إلى القسم لسماع أقواله ومواجهته بالاتهامات المسندة ليه.

حرر والد الطالبة محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.