تأجيل سحب وتقديم الملفات بالنيابة الإدارية لخريجي حقوق سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت النيابة الإدارية موعد سحب وتقديم الملفات لخريجي كلية الحقوق "بجامعة سوهاج" لـ 11 يناير المقبل.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، إن تقرر تأجيل ميعاد سحب وتقديم الملفات لخريجي كلية الحقوق "بجامعة سوهاج" من دفعة 2023 ليصبح يوم الخميس 11 يناير بدلا من 7 يناير، لكونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف أن باقي المواعيد المحددة لكافة الجامعات ستظل كما هي دون أي تغيير وفقاً للجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.