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للمرافعة.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ18 فبراير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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