انتشال جثة غريق بنهر النيل في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة جثة غريق بنهر النيل منطقة مصر القديمة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

دفع مدير الإدارة العامة للحامية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ النهري بالتنسيق مع مأمور القسم. انتشلت القوات جثة "أنور.ع." لا توجد به إصابات ظاهرية.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.