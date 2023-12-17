شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 5 طائرات مساعدات إغاثية لغزة من السعودية وقطر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء خلال الساعات الماضية 5 طائرات نقلت مساعدات ومواد إغاثية لسكان قطاع غزة.

وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش، أنه اُسْتُقبِلَت طائرة قادمة من الإمارات تحمل مكونات مستشفى الميدانى وزن الحمولة 8,870 طنا، ومكوناتها كونتينر ثلاجة و2 خزان مياه وأدوات كهربائية وأدوات سباكة، وطائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية قادمة من الإمارات نقلت شحنة وزنها 32,424 طنا مستلزمات طبية، وطائرة قادمة من السعودية حمولتها 4,200 طنا مكوناتها 2 سيارة إسعاف، وطائرة ثانية من السعودية حمولتها 24,944 طن مستلزمات طبية، وطائرة قادمة من قطر حمولتها 3,681 طنا مستلزمات طبية.

وارتفع عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 316 طائرة نقلت نحو 8700 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.